知名的新北三重先嗇宮9日除夕深夜抽出國運籤，是第十六首的下下籤，引發熱議。台南南鯤鯓代天府10日大年初一抽出國運籤，廟方雖解為「中上籤」，仍引起許多網友疑慮，因為詩文看起來不妙。國民黨台北市議員游淑慧表示，當領導人的根本不用管籤詩怎麼樣，重點是他會怎麼做？他可以靠能力跟決定來影響我們的國運，所以台灣的國運不是決定在籤詩，如果一定要走對抗路線，不管抽出來的籤再怎麼好也沒有用。

游淑慧13日在臉書發文提到，每年的春節許多廟宇都會抽出國運籤，然後各種解釋和想像都會陸續出爐……但從來沒有一年，所有廟宇抽出的結果都是一致的，總是有吉有兇……那到底那家才是最靈最準的呢？她強調，坦白說，一般的平民老百姓，我們沒辦法掌握未來或是影響大局，所以遇到一些迷惘的時候會去求籤詩，希望老天給我們一個指引。「但當領導人的，他根本不用管籤詩怎麼樣，重點是他想怎麼樣、他會怎麼樣？」

游淑慧直言，所謂領導者，就是他一個人的作為就能影響幾百萬人，他可以靠他的能力跟決定來影響我們的國運。所以台灣的國運不是決定在籤詩，而是決定在這一些領導人上面。他的作為如果想要兩岸是和平的、努力拚經濟，那不管抽出來是什麼籤，國家還是會往這方向去走；但如果是一定要走對抗路線，不管抽出來的籤再怎麼好也沒有用。

網友表示「籤詩只是警惕，重點還是事在人為」、「不須抽籤啦，誰能修身，齊家，治國，平天下，誰就贏。去抽國運籤，徒勞無功。」