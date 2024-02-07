台糖豬肉複檢結果出爐，依照《食安法》規定由台中市政府複驗，且中央派員在旁觀測儀器及實驗方法，全程還有錄影存證；中央、地方均仍然驗出西布特羅。藍營新科立委徐巧芯要求衛福部次長王必勝應該立刻下台。國民黨台北市議員游淑慧砲轟王必勝翻車了就躲起來當鴕鳥，不但手機關機，臉書留言也不開放，死不認帳+死不認錯，真是丟臉。至於王必勝稱「從頭到尾就那一包肉有檢出而已」，她也舉出2個疑點打臉。

「關機+關臉書留言？鴕鳥次長！」游淑慧今(7日)在臉書發文砲轟王必勝，並提到，王必勝強調自己質疑的沒錯「從頭到尾就是那一包肉有檢出而已」，仍質疑可能有實驗室汙染的情形。「死不認帳+死不認錯，真是好丟臉喔！」

游淑慧質疑，但如果是實驗室污染，那又出現兩個問題：一，若西布特羅如衛福部所言非常少見，那請問一下實驗室又怎麼會出現西布特羅？二，如果是實驗室存在西布特羅，而污染了樣品，那就不會只有台糖豬肉被驗出來，實驗室驗的其他食品，應該都會被汙染？

媒體一整個上午都找不到王必勝，手機也關機，被懷疑神隱？衛福部長薛瑞元則解釋說，原來王必勝因為私人行程，今天一早就請假出國去了。