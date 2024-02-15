2024選戰剛剛落幕，外界關注各政黨對於2026年縣市長選舉的布局，針對首都台北市，前立委郭正亮今（15）日就表示，「台灣的政治能夠預測半年後，我認為不太可能，搞不好到年底，民進黨民調只剩下30％，那這些還要討論嗎？我並不認為台北市民進黨就是派立委，事實上林右昌林佳龍都有強烈意願」，引發討論。

郭正亮15日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「台灣的政治能夠預測半年後，我認為不太可能，搞不好到年底，民進黨民調只剩下30％，那這些還要討論嗎？我並不認為台北市就是立委」，郭正亮坦言，「民進黨有那麼多政務官，你怎麼知道林右昌林佳龍不會來選，怎麼會輪的到吳思瑤跟王世堅呢？我認為不可能」，郭正亮更指出，「事實上林右昌林佳龍都有強烈意願，民進黨一定會用徵召的，那年如果陳時中不選，林佳龍跟林右昌都有可能選」。

郭正亮更提到，「台中蔡其昌不會選，他上次輸成那樣還敢選嗎？那簡直是輸到回去要哭一個禮拜，事實上還有幾個地方變數還是很多，比如說台南市，謝龍介可能還會再選一次，謝龍介如果丟出來的訴求是他只當一任，那民進黨搞不好會有一些力量跑去跟他結合，所以很難講，這個都沒有一定的，先等賴清德做完一年再說」。