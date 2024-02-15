名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君， 台北地檢署認定朱2度違反鍾女意願強吻，依強制猥褻罪起訴朱，台北地方法院明天上午9時30分傳喚鍾夫婿陳布朗出庭作證，預計陳的證詞恐不利於朱學恒的無罪辯護。

合議庭依檢方提出聲請，明天另傳喚媒體人檢方起訴後，台北地方法院認為朱男有可能被判處不得易科罰金之刑，且有逃亡之虞，仍裁定2024年2月6日起限制出境、出海8月，且他聲請解除限制出境、出海，也遭法官駁回。

北院去年12月8日準備程序終結，並定2024年1月12日、2月16日勘驗朱與鍾間語音通話錄音及證人陳菁徽、樊啓明、陳暄夷到庭，由辯護人及檢察官進行交互詰問，並調查檢察官、被告及辯護人所提出之證據，就被告被訴事實為訊問，調查被告科刑資料。

合議庭依檢方提出聲請，明天另傳喚媒體人樊啓明、朱犯案現場餐廳的服務生陳暄夷作證，至於原本在審理計畫中排訂的「重量級證人」、國民黨立委陳菁徽，原則上訂下周一傳喚作證。

檢方起訴後，台北地方法院認為朱男有可能被判處不得易科罰金之刑，且有逃亡之虞，仍裁定2024年2月6日起限制出境、出海8月，且他聲請解除限制出境、出海，也遭法官駁回。

北院去年12月8日準備程序終結，2024年2月19日之審判期日，北院預計就本案朱學恒被訴事實、應適用之法律及科刑範圍使當事人為辯論，並擬於該日辯論終結，之後指定期日宣判，本案將妥速審結。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。