因在《魷魚遊戲》中飾演「001」號爺爺吳一男爆紅的南韓資深演員吳永洙，日前遭指控性騷擾，雖然他澄清「只是牽手」，仍被移送法辦，近日案件再度開庭審理，他被檢方求刑1年。

吳永洙之前遭A女指控對她強行擁抱、強吻臉頰等不當身體接觸，一開始警方調查後，研判不需移交審理，但A女不服上訴，經過檢方重新調查後，才依涉強制猥褻起訴，今（2日）在水原地方法院開庭審理，他被檢方求刑1年。

據韓媒報導，檢方表示，被告人在2017年和被害者在同個飯局上說道「妳們在我眼裡是女人」，並做出不當身體接觸，在被害者要求道歉後，依舊以「妳像我女兒」說詞，企圖逃避責任，檢方批評他不認錯反省，應受到嚴厲懲罰。

吳永洙因《魷魚遊戲》爆紅。（圖／Netflix提供）

而吳永洙在最後陳述表示「到我這個年紀還這樣站在法庭上，是非常難受和痛苦的，看到我的人生要以這樣的情況結束，我感到很淒涼，整個人生就像崩塌了一樣，希望法官能給出明智的判決。」

他的律師也聲稱，單憑被害者陳述衍生的相關證據，是非常不足的，應該考慮到犯刑地點、條件、時間等要素，被告是否真的能犯下被指控的罪行，這點是有存疑的」。量刑聽證會將於下月15日舉行。

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