2024選戰剛剛落幕，外界關注各政黨對於2026年縣市長選舉的布局，針對首都台北市，國民黨現任市長蔣萬安將挑戰連任，傳民眾黨將由立委黃珊珊再戰，民進黨人選尚未明朗，但此次成功守住席次的立委吳思瑤被點名。對此，吳思瑤並未說死，僅表示跳躍到2026實在有點太超前部署，現在就先把幹事長工作做好，2026不在此時此刻的工作範圍中。

2026年台北市長選舉，極有可能重現2022年的三腳督局面，國民黨蔣萬安將拚連任，而民眾黨黃珊珊傳已簽下兩年條款，責任區也在台北，今年春節更跑遍北市二十多間宮廟。而民進黨的人選尚未明朗，外界除點名黨政人士外，在地的三連霸立委、民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也備受期待。

對此，據《ETtoday》報導，吳思瑤今回應，此時此刻她是民進黨團新任幹事長，就好好把2024年完成國會監督工作，我也承擔跟黨團同仁合作議題，跳躍到2026實在有點太超前部署，現在就先把幹事長工作做好，嚴肅回應大家提問，2026選舉完全不在此時此刻工作範圍中。