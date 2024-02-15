民進黨不分區立委第16名、中研院學者陳俊翰15日驚傳離世，先前代表民進黨參選新竹市立委的陽明交大科法所特聘教授林志潔在臉書發文，指先前才和陳俊翰約好到陽明交大演講，卻聞噩耗，不捨和傷痛，難以言喻，後續也將協助家屬治喪。

林志潔傍晚在臉書發文，署名給「親愛的俊翰」，她說今天下午2點多接到陳媽媽的來電，在電話中都泣不成聲，但也知道此時需要堅強起來，處理許多後續事宜，於是整個下午不斷聯繫，也感謝在此過程給予伸出援手的朋友們，後續她也將協助家屬治喪。

林志潔說，選舉期間陳俊翰聖誕夜來上她的直播節目，照片上的他，笑容如此燦爛，才約好之後要來陽明交大演講，還想著快開學了，要和他確認可行的時間，卻聞噩耗，「你如此突然的離開，我們的不捨和傷痛，難以言喻。」

林志潔說，陳俊翰示範了用正面、幽默的方式，讓大家了解歧視的不應該，以及歧視可能造成的傷害，更用自己的人生和列名不分區委員的決定，來向社會傳達為何我們要更積極的為弱勢群體發聲。

林志潔說，陳俊翰從念法律、出國、到國外求學、到回國，對他和他的家人，除了敬佩，還是敬佩。他的勇敢，帶給很多人力量，讓我們知道，人生即使遇到困難，也能活得如此陽光。陳俊翰念法律、是律師、愛新竹愛台灣，當老師是他很大的心願，未來希望能和他的家人討論，如何為你出版著作，讓更多人可以看到他的研究成果。

最後，林志潔也說，「願你安息，也願俊翰的家人們平安。請陳媽媽寬心，我們都會盡力協助，讓俊翰的最後一段里程能圓滿。」包括陳俊翰心心念念的無障礙環境、身障者被拒保、以及罕病治療等議題，也會繼續努力推動。為了俊翰，也為了他所愛的新竹與台灣。