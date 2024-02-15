民進黨排名第16的不分區立委、中研院學者陳俊翰於春節期間離世，享年40歲，陳俊翰家屬稍早也在臉書代發文表示，16日移靈新竹市生命紀念園區，2月27日早上10點進行公祭。陳俊翰是新竹中學校友，校方聽聞此訊也感到惋惜，遺憾痛失英才。

民進黨中央黨部也發聲明，陳俊翰因疑似感冒引起併發症，10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於11日凌晨不幸逝世。新竹台大分院院長余忠仁對外證實有送醫，原因是肺部感染，至於詳細情況仍須徵詢家屬同意才能說明。

陳俊翰家屬稍早也在其臉書貼出代發文，指陳俊翰於2月10日傍晚感到身體不適，緊急送至台大醫院新竹分院急診處就醫，雖經多名醫療人員極力搶救後，仍然於2月1日凌晨離開。後續治喪事宜會由民進黨中央、民進黨新竹市黨部、立法委員柯建銘總召服務處與陽明交通大學林志潔教授共同商議處理。

陳俊翰是新竹中學校友，多次被邀請回到母校參加竹中校慶，校方傍晚表示，剛才聽聞此訊感到十分震驚，學校先前才邀請陳俊翰回到母校，參加本周日的校友年會，陳當時回覆行程比較多無法配合，但他也說有機會一定會回學校來參加活動，學校也無比惋惜，遺憾痛失英才。