香港無線新聞主播林婷婷，擁有甜美外貌、傲人身材及精通五種外國語言能力，深受不少喜愛，是許多人心目中的女神，她15日曬出情人節收到玫瑰花束的照片，並曬出與男友合照，喜悅寫下「My Valentine（我的情人節）」，貼文曝光後，喜歡她的粉絲心碎洗版：「完了，我的世界崩了。」

主播林婷婷擁有傲人上圍，去年（2023）底分享去遊樂園的照片，穿著緊身衣罕見露出雙峰曲線，曾掀起一陣轟動。最近適逢情人節，林婷婷也發文寫下：「My Valentine（我的情人節）」，Hashtag表示「紀念一下」，並曬出手捧玫瑰花束，以及車內與西裝男子的合照，男子臉被愛心圖示遮擋，看來已經「名花有主」。貼文曝光後，眾人紛紛留言：「完了，我的世界崩了」、「崩+1」、「我的世界沒有了」、「女神封盤了」、「我失戀了」、「邊個男仔咁幸運（哪個男的這麼幸運）」、「眼淚，在心裡流，不自覺這樣唱出來了」

事實上，林婷婷出生於台灣，在香港中文大學英文系修讀教育文憑，並以學業成績和綜合能力全額政府獎學金，畢業後曾當過3年中學老師，2019年林婷婷加入TVB，先在明珠台擔當晚間和財經新聞記者兼主播，隨後在翡翠台報導新聞及天氣，由此人氣不斷上升，成為新一代新聞之花。