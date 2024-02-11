國際足壇天王梅西2022年領軍阿根廷國足在世足賽擊敗法國奪冠，風光至極。去年7月梅西從歐洲職業足壇轉戰北美，加入美國邁阿密國際隊，球隊曝光與知名度大增。本月初球隊赴香港交流，梅西臨時未上場宣稱受傷，3天後到日本卻上陣踢了30分鐘，引發香港與中國大陸球迷怒火，阿根廷國足3月在杭州、北京2場行程隨之泡湯。此事引發球隊公關噩夢，重挫形象，更凸顯球隊老闆把商業企圖寄託在單一球星身上的風險有多大。

梅西（Lionel Messi）2022年領軍阿根廷國足在世足賽擊敗法國奪冠，風光至極。去年他揮別法國巴黎聖日耳曼隊成為自由球員，7月正式從歐洲職業足壇轉戰北美，投效主場在美國佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的邁阿密國際隊（Inter Miami）。邁阿密國際成立於2018年，2020年加入美國足球大聯盟（MLS），去年7月邁阿密國際與沙烏地阿拉伯在「搶人大戰」勝出，成功網羅梅西，球隊曝光與知名度大增，MLS聲勢也看漲。

英國《金融時報》10日報導，對於即將在2026年與墨西哥、加拿大共同主辦世足賽的美國，MLS請到能吸引全球目光的梅西效命，可謂鼓吹足球風潮的加分項，炒熱美洲杯、世界盃。Apple TV已同意簽訂一筆25億美元的10年合約，在全球播放MLS賽事。邁阿密國際主場粉色、客場黑色球衣也隨之熱銷，「10號梅西」賣得嚇嚇叫。

梅西未如預期在香港上陣踢球，引發美國足球大聯盟、邁阿密國際隊重大公關危機，梅西本人形象也受重挫。

邁阿密國際的老闆包括英國足球金童貝克漢（David Beckham）、佛州建築業大亨馬斯（Jorge Mas）與胞弟Jose Mas，金主還包括投資集團Ares Management，這支球隊成了結合運動、娛樂、金融鐵三角的象徵。

由梅西領軍的邁阿密國際，以成軍至今最豪華的陣容首度巡迴國際交流，卻釀成一場大失誤，暴露球隊依賴梅西吸引觀眾的策略危機。4日與香港隊的表演賽，主辦方以「梅西到香港踢球」大肆宣傳，梅西卻在賽前最後一刻列為候補，全程坐在場邊，連釘鞋都沒換上，球迷當場高喊「我們要梅西」、喝倒采並要求退款。

梅西4日未如賽前宣傳上場踢球，引發場邊球迷怒火，有人以拇指向下喝倒采，也有人手寫標語抗議並要求主辦單位退款。（美聯社）

港府、中國大陸各地評論員一面倒痛批，怒火與嘲諷淹沒了貝克漢在賽後向球迷致謝的聲音。主辦方《尚流》雜誌亞洲版9日宣布會向購票觀眾退款5成，為此恐損失550萬美元。邁阿密國際9日聲明，梅西與烏拉圭籍前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）因傷臨時缺席香港賽而感到「抱歉」。香港想成為「盛事之都」的盤算也因此遭受重大打擊。

總部設於北京、專門投資媒體與運動事業的商業銀行CastleHill Partners執行長施洛斯（Peter Schloss）直言，搞砸本次巡演「人人有責」，他質疑，像貝克漢具備明星光環經驗的人怎能允許事態演變至此：「對於貝克漢的品牌形象、對於邁阿密國際，這都是一場公關噩夢。」施洛斯批評，貝克漢應該很清楚，球隊不能陷入如此處境，「此事他未能妥善處置，令人憤慨」。

36歲的梅西征戰多年，踢了上千場比賽，製造奇蹟的同時也得保護全身健康，傷病擾亂了他在邁阿密國際隊的第1個球季。長年為美國與歐洲足壇牽線的經紀公司老闆史蒂利塔諾（Charlie Stillitano）說：「在MLS賽季就看得出這個問題了。梅西受傷時，就會引發真正的麻煩。大家都忘了他們也是人，不是機器。」

倘若梅西再度受傷，邁阿密國際隊、聯盟比賽會出什麼狀況，誰都無法預料。史蒂利塔諾說：「我們對於一個人有多麼依賴，得等到他離去之後，才會明白。」