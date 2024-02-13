國家通訊傳播委員會(NCC)過去在中天撤照案、三立中嘉案等事件，引發在野黨立委不滿，但NCC主委陳耀祥先前表態，將於今年7月31日任期滿後回到台北大學任教，不會續任。對此，國民黨新科立委黃健豪嗆聲，陳耀祥回學校開課敢不敢開放旁聽？小心很多人去問陳老師當初是怎麼做的決策，且新一屆國會三黨不過半、國民黨是最大黨，決不會再讓NCC成為民進黨打手，希望準總統賴清德面對民意，提出好人選，否則會很難堪。

NCC先前因下架中天新聞台、護航鏡電視、放過三立入股中嘉等事件，引發在野黨批評，而包含陳耀祥在內，有4名NCC委員將於7月底任期屆滿，新任委員將需要獲得朝小野大的立法院行使同意權，並在賴清德上任後才就任，這也被視為新一屆國會的首個政治議題。

國民黨新科立委黃健豪今(13日)在中天節目《大新聞大報卦》表示，當初是為了新聞自由，才撤掉新聞局、創立NCC，理想中的NCC是獨立機關，但陳耀祥擔任主委後，卻變成民進黨的打手。

黃健豪也嗆說，陳耀祥現在要躲回學校教書，開課敢不敢開放旁聽？會不會很多人去嗆聲「陳老師，你當初在主委任內做的決策，是依據哪個理論做的決策？」

黃健豪提到，NCC人事同意權是新國會開議後的重中之重，希望賴清德看到過去民進黨養出陳耀祥這種媒體怪獸後，新一屆國會三黨不過半、國民黨是最大在野黨，國民黨一定會嚴格把關，要求委員對他們過去跟未來的行為負責，賴清德作為少數總統，要面對多數民意，若提不好的人選，一定會讓民進黨在任命過程中非常難堪，決不會讓劣跡委員進入NCC，不會再讓NCC再次成為民進黨打手。