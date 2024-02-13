直言柯P未與藍綠形成三極結構 前操盤手籲國民黨認清「1事」才能贏大選 @ChinaTimes

2024總統大選在民進黨賴清德、國民黨侯友宜以及民眾黨柯文哲三方角逐下，最終由賴當選。國民黨前操盤手、前副祕書長張雅屏認為，柯文哲並未在台灣政治形成新的三極結構，而國民黨要做到「認清選民是誰」，才可能贏得大選。

港媒《中評社》今（13）日報導，張雅屏指出，柯文哲站在討厭民進黨、討厭國民黨的交集，若柯沒參選，選民將各自向藍綠歸隊，由此可見柯並沒有在台灣政治形成新的三極結構。

張雅屏直言，在這個結構下，國民黨首先要認清「選民到底是誰」。張雅屏進一步表示，國民黨2024總統大選拿到467萬票，跟政黨票相差不多，代表這就是國民黨的底，若候選人講出和這些選民情緒感受差別很大的話，他們可能不會投，而韓國瑜在2020年證實國民黨有550萬票的底，這些選民應該先想辦法找回來。

另外，張雅屏說，國民黨還要從首投族以及政治認同變化的選民努力，在後者方面，30歲到35歲左右會對現實生活有所感受、產生第二次政治社會化，國民黨該積極爭取。