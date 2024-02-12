桃園市副市長蘇俊賓結合自己畫作推出的文創米、馬克杯和杯墊組合（王正寧攝）

政治人物除了專業表現之外，與民眾拉近距離同樣也很重要，因此，在很多公開場合高歌一曲，或是彈奏樂器，不僅能炒熱氣氛，更是展現親和力的最佳方法之一。桃園市副市長蘇俊賓，則是透過「畫作」搏感情，同時也推出獨一無二的文創小禮，讓受禮者收到時有「與眾不同」的「尊榮感」 。

國民黨2016年大選遭遇空前挫敗，時任組發會主委的蘇俊賓下台負責，自此淡出政壇，一直到2022年九合一選舉被點名參選桃園市長，最後雖然未能成局，但因緣際會還是回鄉接任副市長，協助市長張善政推動市政!擔任政治幕僚多年，曾經是馬英九、朱立倫團隊核心成員，但「理工男」蘇俊賓不愛政治味，反倒醉心古早味，以筆名「蘇拉圖」出版了一本「老物潮」，介紹高中以來，20多年珍藏共200餘件的老東西，包括「大同寶寶」到「彈珠台」。

去年一則迴轉壽司店發生雙方客人起口角，掀起「茶碗蒸之亂」的新聞，蘇俊賓當時在粉專分享自己的「茶碗蒸畫作」，意外引發熱議，瞬間吸引逾千網友按讚，這才發現蘇俊賓原來還是被政治耽誤的「插畫家」。

其實，國小時期就喜歡畫畫的蘇俊賓，畫作功力早被肯定，過去就曾被知名作家吳若權的新書插畫，包括女兒滿月，滿月禮上寶貝女兒的圖片，也是親力親為，不假手他人。選舉期間，國民黨立委候選人葉元之搶先掛出與侯友宜、柯文哲同框的競選看板，沒想到藍白合破局，只好請電影看板的彩繪師傅手繪製趙少康肖像。蘇俊賓也在臉書發布他手繪的趙少康，雖然他坦承「趙少康真的超難畫！我盡力了，本黨同志請見諒，也拜託不要把我送考紀會。」但網友留言還是給予相當鼓勵。

上個月，蘇俊賓出席「鍾肇政百歲冥誕紀念國際學術研討會」，透過親手畫製的鍾肇政肖像，展現與大師致敬的誠意。他坦言，臨時起意畫了這張圖，除了是跟大師致敬，也是希望藉由這幾張插畫，讓文學、城市，校園的連結，而確實透過這樣的連結，也讓與會者產生更高的共鳴。雖然又沒有發展成另類的斜槓人生，但透過畫作紓不管是誰之外，他也結合畫作推出文創米、馬克杯、杯墊，雖然價格不高，卻深藏獨一無二的價值。