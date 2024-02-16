大陸航空母艦遼寧號甲板，被目擊到出現一架疑似殲-35的模型機，預料將進行測試。遼寧號是滑降起飛，為什麼會放殲-35？前海軍艦長呂禮詩表示，不要被美航母思維框住，未來的殲-35，不但可以降落在福建號上，也可以降落在山東號及遼寧號。

呂禮詩今(16日)在政論節目《新聞大白話》中表示，遼寧號在去年2月時，開始進入大連造船廠維修，可是現在看到殲-35全尺寸的模型放在上面，那是因為它要做非常多的模擬，之前也有看到福建號上有殲-35。

呂禮詩接著指出，遼寧號是滑降起飛，為什麼會放殲-35，因為我們都被美國航空母艦的思維給框限住了。因為美國航空母艦都是在大洋作戰，意思就是卡爾文森號的艦載機不太會降落在雷根號上，可是以現在解放軍的規模，絕對不是如此。

呂禮詩點出，解放軍的艦載機出去之後，後方的遼寧號、山東號的戰機起飛，還要需要前方的支援，前方福建號出去的殲-35，則需要其他艦艇的幫助，所以他們在作降落的準備。也就是說，未來的殲-35，不但可以降落在福建號上，也可以降落在山東號及遼寧號。他們已經在做這樣的準備，所以不要小看解放軍，不要夜郎自大。