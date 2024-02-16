烏克蘭狠批F/A-18「大黃蜂」（Hornet）戰機是「空中垃圾」（airborne junk），拒絕澳洲捐贈。

澳洲國防部2023年3月首度提議，將捐贈烏克蘭41架退役的F/A-18「大黃蜂」（Hornet）第4代戰機。而兩個月後，美國便授權向烏克蘭轉出口戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）15日報導，烏克蘭雖已預定從多個歐洲國家接收 F-16輕型戰機。然而，F-18卻是身價更貴的中型戰機，採用雙引擎，能飛得更遠。有趣的是，烏克蘭空軍一名高級官員不但拒絕了這項提案，還說這些戰機是「空中垃圾」（airborne junk）。《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）說，由於烏克蘭拒絕F/A-18，以致協議破局。要不是F-18碰釘子，它們現在可能正在烏克蘭領空巡邏。

雖然烏克蘭拒絕了F-18，但卻舉雙手迎接大批來自東歐各國的米格（MiG）-29戰機。這些俄製戰機廣泛用在戰鬥上，通常被認為是最接近F-18的東方集團（Eastern Bloc）同類戰機。

澳洲F-18和MiG-29使用壽命不相上下，但米格機卻有顯著的優勢，如較佳的爬升率、推重比、作戰高度、速度，並能使用頭盔瞄準鏡的R-73飛彈，為高離軸瞄準鋪了路。相較之下，無論是MiG-29或F-16都遠比F-18更成功。雖然F-18設計較新，但已於 24年前，也就是2000年停產。

批F-18戰機是「空中垃圾」（irborne junk），烏克蘭斷了澳洲軍援戰機路。

儘管仍有少數F-18在美國海軍服役，但大都被F-16戰機取代。基本上，F-18是YF-17 設計的衍生品，但美國空軍在1975年拒絕了YF-17，轉而看上 F-16，至於YF-17則大幅採用了1961年越戰期間首次服役的F-5 戰機設計。

而美國海軍會採用F-18，主要是由於它有雙引擎，大大降低了墜機風險，而這是航空作戰的基本要求。這款戰機在服役期間，曾與伊拉克的MiG-21和MiG-25空戰，雖然它兩度擊敗MiG-21，但與MiG-25交手時卻慘遭擊落。