英國軍事智庫「國際戰略研究所」（IISS）13日發表年度報告〈軍事平衡〉（The Military Balance），指出自俄烏戰爭開打以來，俄羅斯已經損失超過3千輛坦克，數量與戰前的有效庫存量相當，不過仍有足夠能力和西方盟國支持的烏克蘭作戰，甚至可以「再打2到3年」。

綜合路透社等外媒報導，總部位於倫敦的「國際戰略研究所」針對全球超過170個國家進行軍事能力評估，發布年度〈軍事平衡〉報告。其中指出，即使俄軍在烏克蘭戰場上損失3千多輛坦克（去年估計損失1120輛左右），可用來作戰的坦克數量仍是烏克蘭的兩倍左右。

IISS執行長吉蓋里奇（Bastian Giegerich）指出，俄羅斯能靠著翻新倉庫中的舊坦克，同時打造新坦克，來繼續參與戰爭，「俄國應該還能撐2到3年左右，雖然這樣一來，他們必須犧牲質量以換取數量。」資深研究員博伊德（Henry Boyd）評估，去年俄軍又投入1千至1千5百輛坦克，且正在「犧牲（士兵）訓練」來彌補戰場上的兵力損失。

烏克蘭方面也不好過。報告中指出，烏克蘭在戰場上陷入困境，主要透過西方國家的援助才得以撐到現在，這也導致去年共有10個北約盟國的國防開支達到GDP的2%，相較之下，2014年達成此一目標的國家只有兩個。