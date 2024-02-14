南韓軍方今（14）日上午偵測到北韓向東海發射多枚巡弋飛彈，這是北韓今（2024）年來第五度發射巡弋飛彈，專家分析，這並非簡單的性能測試，而是為了向俄羅斯出售武器而進行的武力展示。

南韓軍方14日上午偵測到北韓朝東海發射數枚巡弋飛彈。

韓聯社報導，韓國聯合參謀本部（下簡稱韓聯參）表示，當地時間今日上午9時，南韓軍方偵測到北韓朝東海發射多枚巡弋飛彈，飛彈最終落入北韓東岸元山（Wonsan）東北部海域。

韓聯參表示，南韓軍方正保持高度戒備，並與美軍緊密合作，密切關注北韓動向。

這是2024年以來北韓第五度發射巡弋飛彈。1月24日，北韓在平壤附近朝西部海域發射多枚新型戰略巡弋飛彈「火箭矢-3-31」（Pulhwasal-3-31），同月28日在咸鏡南道新浦市附近海域發射2枚同型飛彈，30日又向西部海域發射「箭矢-2」飛彈，2月2日又在西部海域進行巡弋飛彈「超大型戰鬥部」威力試驗及新型地對空防空飛彈試射。

專家表示，北韓異常高頻率的試射巡弋飛彈，旨在強化飛彈攜帶核彈頭的能力，可能對南韓構成嚴重威脅。

不過也有專家認為，如此高頻率地射飛彈，並非「簡單的測試武器」，而是為了向俄羅斯出售武器而進行的「展示」。