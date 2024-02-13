美國空軍參謀長表示，現在的美國空軍有機件老舊的隱憂，雖然目前還沒有立即危險，但是有必要對機隊進行大修，為「潛在的大國戰爭做好準備」，他還強調，可能會遇到「以前從未見過的大規模戰爭。」

商業內幕( Business Insider) 報導，美國空軍副參謀長-摩爾中將(Richard Moore)在戰略與國際研究中心(CSIS)的會議上說道：「鑑於美國與中國大陸可能發生衝突，美國空軍目前面臨機隊超過使用壽命，飛行員不足的問題；同時現役飛行員也必須再培訓新的課程，才能在衝突中進行調整。」

「美國空軍 44% 的機隊已經超過了設計使用壽命，這是個問題。當1991年沙漠風暴行動時，那是美國空軍的全盛期，擁有4,000 架戰鬥機，平均機齡為8歲，飛行員每月飛行時數達到18到20 小時。而且，當時已經準備好面對大國(當年是俄羅斯)競爭。」

然而，之後的三十年，大部分的時間裡，美國空軍多在中東作戰，伊拉克、阿富汗等關鍵衝突地區，這也影響了美國空軍的營運模式。雖然衝突強度不高，但是曠日持久的戰爭嚴重損耗了美國空軍機隊與飛行員的精神，美國空軍飛行員缺額嚴重。

摩爾說：「如今美國空軍的員額只有2,000人。飛行員每月飛行時間只有6 到8 小時。我們如今只能應對反叛亂戰爭，無法面對大國競爭。」

隨著美國將戰略重點轉向中國大陸這種等級的競爭對手，美國空軍必須做出重大調整，至少要達到海灣戰爭時期的水準。

五角大廈將中國大陸視為美國步步進逼的挑戰（pacing challenge），並且是潛在對手中，最強大的威脅。

美國國防部從中國軍力年度報告中，記錄到戰鬥機機隊的擴張和總體能力的提升，同時飛彈部隊的數量也大幅增加。

近來比較明顯的衝突在南海和東海上空，中共的戰鬥機一直在這些地區對美國軍機進行所謂驅離，以極近的距離，有時只有幾公尺尺，在美國飛機旁、上方或下方飛行。負責印太安全事務的助理國防部長拉特納(Ely Ratner) 去年秋天透露，自2021 年秋季以來「已經發生了180 多起此類事件，而且過去兩年的次數，比之前幾十年還要多」。

美國空軍開始有一種認識：中共空軍一個勢均力敵的對手，要是發生真正的的戰鬥，必然比在中東都更加複雜和危險。

五角大廈在最近的報告中表示，中共軍方正在繼續改革空軍，「使其迅速趕上西方空軍」。報告補充說，這種趨勢正在「逐漸」削弱美國「在空中領域」的顯著優勢。

五角大廈的結論是，面對這樣的新優先威脅，美國也必須對飛行員再投資。