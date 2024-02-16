大陸遼寧號大修後，甲板上出現一架疑似殲-35第五代隱身戰機。退役少將栗正傑表示，遼寧號改裝後，可搭載殲-35，緊接著山東號也會改裝，這兩艘航母的戰力，將輾壓日本的出雲號跟英國的伊莉莎白女王號這兩艘航空母艦。

栗正傑16日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，遼寧號飛行甲板長度105公尺，斜角甲板是195公尺。殲-35可以在遼寧號起降，因為殲-35比殲-15小，重量又輕，殲-15在遼寧號最大可以到達28噸起飛，殲-35則空重14.5噸，可攜帶將近13頓的油跟彈，包括7噸的油及6噸的彈藥，全油全彈可以在遼寧號上面起降。

栗正傑接著指出，遼寧號帳面數據遙遙領先日本的出雲號。日本出雲號搭載的是F-35，遼寧號則是殲-35，數量就比出雲號多。還領先英國的伊莉莎白女王號。

栗正傑指出，遼寧號改裝，就是為了讓殲-35上艦，遼寧號改裝之後，緊接著山東號也會改裝，戰力將輾壓日本的出雲號跟英國的伊莉莎白女王號這兩艘航空母艦。他甚至認為，山東號、遼寧號在東亞地區就已經稱霸了。