由陸委會、海基會等單位主辦的「2024年大陸台商春節活動」16日上午在圓山飯店舉辦，總統蔡英文出席致詞時表示，維護區域跟台灣的和平穩定現狀不僅是當前國際社會共識，也是兩岸共同的責任，強調在對等尊嚴的前提下從未停下腳步，持續尋求兩岸對話的可能，希望能逐步恢復雙邊有序交流、共同創造區域的和平及繁榮。

蔡英文表示，台商都是台灣走向世界以及維持兩岸和平的重要夥伴，更是台灣經濟發展不可或缺的力量。新的一年要繼續拜託大家一起打拼，讓台灣更進步，經濟更繁榮，並再一次祝福所有台商好朋友，事事順利，龍年宏圖大展。

就兩岸關係的未來，蔡英文致詞中表示，知道大家都很關心兩岸的發展，強調維護區域跟台灣和平穩定的現狀，不僅是當前國際社會的共識，也是兩岸共同的責任，更是全體國人的期待。

她更表示，一直致力於維護台灣的民主自由，與國際盟友並肩同行自信的走向世界，並在對等尊嚴前提下從未停下腳步，持續尋求兩岸對話的可能。希望能夠逐步的恢復雙邊有序的交流，增進兩岸人民的福祉，共同創造區域的和平及繁榮。

蔡英文更說，上個月初，共同完成本次的總統及立法委員選舉，再次向國際社會展現台灣成熟的民主。同時也向各國傳達，未來的台灣會繼續穩健地走向世界。

據了解，今年大陸台商春節活動出席總人數約500人，報名參加台商人數約250人，較去年未滿200人有所增加。但指標性的台商協會會長卻大多未出席，包含大陸全國台企聯會長李政宏，以及其他如北上廣深台協的現任會長也未見身影。