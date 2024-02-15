現代科技越來越進步，其中AI更被廣泛運用在許多地方，日前大陸杭州電視台在春節期間，竟推出兩位AI主播小宇和小雨，無論是聲音或表情都逼真到看不出是虛擬人物；AI主播報新聞畫面在網上掀起熱議，甚至有網友看傻表示，「第一眼以為是真人」。

綜合陸媒報導，杭州電視台的《杭州新聞聯播》在龍年首度讓兩位AI主播代替真人主播報新聞，初一是以真人主播雨辰為範本的AI主播小雨，初二則是照真人主播麒宇為範本的AI主播小宇；兩位AI主播外表與真人非常相似，表情自然加上語調流暢，第一眼幾乎無法分辨他們是由電腦生成的虛擬人物。

而《杭州新聞聯播》對此表示，今年春節開啟AI主播的先河，讓主播能夠回老家團聚過新年，是一大創舉。

許多網友看到《杭州新聞聯播》推出AI主播也都很驚喜，紛紛留言表示，「好酷喔，以後可能看不到真人主播了」、「第一眼以為是真人，聽到是虛擬人物嚇一跳」、「科技再這樣發達，失業的人更多了」、「演員是不是也可以全用AI啊」、「報新聞還行，只是訪談節目的主播就不要用AI了」。