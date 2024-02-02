大陸全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳2日宣布，大陸第十四屆全國人民代表大會第二次會議、政協第十四屆全國委員會第二次會議，將分別於2024年3月5日和3月4日在北京開幕，歡迎中外記者屆時參加採訪，並強調會議採訪將以現場方式為主，綜合採用多種方式進行。

由於前幾年因新冠疫情原因，導致大陸全國「兩會」連續數年都採取閉環加上線上視訊採訪等「隔空」形式。面對今年是疫情正式告終後的首次「兩會」，是否完全恢復線下採訪，又或恢復到什麼程度，也成為全球媒體的關注焦點。

據新華社報導，中外記者採訪「兩會」需按程序提出申請。中央新聞單位記者向新聞中心提出申請，地方隨團記者由各代表團向新聞中心提出申請，香港特別行政區記者向中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室提出申請，澳門特別行政區記者向中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室提出申請。

而臺灣記者則需要向大陸國務院臺灣事務辦公室提出申請，外國駐華記者向新聞中心提出申請，外國臨時來華記者向中國駐所在國使領館或中國外交部授權的簽證機構提出申請，並明定記者報名截止日期為2月18日。

同時為準備十四屆全國人大二次會議、全國政協十四屆二次會議採訪，也將在北京市復興路乙11號梅地亞中心設立新聞中心，負責接待和安排中外記者對兩個會議的採訪。新聞中心將於2月27日正式展開工作。