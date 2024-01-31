前大陸央視記者王志安(王局)上周在網路脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》中，遭疑影射民進黨為選舉利用身障律師陳俊翰律師做秀，引發抨擊，王也因持觀光簽證來台卻參加節目，遭移民署火速認定違規，管制入境五年。王志安31日發布的新影片顯示，有網友致電移民署詢問此類案件的處理時程及認定標準，移民署台北市專勤隊在通話中證實，王的個案是長官主觀認定「社會矚目案件」，由上面交辦下來，處理速度才會比較快。

王志安在22日上傳的《賀瓏夜夜秀》影片中稱「把殘疾人推上去煽情要支持民進黨」，被認為是在訕笑身障律師陳俊翰，引發軒然大波，由於王是大陸人士來台灣觀選，陸委會、移民署也接獲檢舉。移民署24日認定，旅日的王志安以「觀光」名義申請來台，按規定不得從事與許可目的不符的任何活動，參加脫口秀節目並發表言論，明顯違反相關規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。

王志安31日在YouTube上傳影片：「中華民國移民署官員稱：王局被神速處理，是因為命令來自長官」，內容是「1月31日網友致電移民署，舉報自媒體觀選團違法參與台灣電視節目錄製，全程無剪輯通話錄音」。移民署台北市專勤隊在通話中向網友表示，針對外國人來台灣從事與許可目的不符的活動或工作來做檢舉，立案調查可能需要比較長的時間，因為除移民署外，還要跟勞動部、觀光局做認定，具體需要多長時間無法保證。

網友接著就問說，王志安是相同情況，但為何遭檢舉後隔天移民署就做出行政處分？移民署北市專勤隊回應，他也是從電視新聞了解到王志安的事件，不確定流程是否與網友檢舉一樣，「因為有些事情是從基層往上報，有些東西是從長官那邊往下降、下面去處理，下對上跟上對下，一定是速度不一樣」。

網友也不斷追問，王志安的案件是上面交代要做所以比較快？專勤隊回應，他不知道案件內容，但看新聞是一天以內完成，「應該是它們有其他單位，可能高層、移民署高層，去做這個事情，才會迅速做回應」。只要有檢舉一定會按照正常程序去處理，王志安可能是屬於社會矚目案件，比較是長官叫下面去處理，這樣當然比較快，如果過程中違反規定或違法，懲罰的結果都會一樣，指示長官下給基層去做和基層簽上去給長官審核，處理速度不一樣。

網友再追問，長官是用甚麼標準判定「社會矚目案件」，政府好像在判斷這些事情處理上，標準都是他們來決定？專勤隊表示，長官遇到事情能判斷優先權、是社會矚目案件，是因為階層和日常工作上培養出感覺，能判斷是社會矚目案件。

網友最後再問，「這樣是不是有一點主觀？你認為他們動作那麼快是因為主觀判斷？」專勤隊則坦言，看新聞是這樣，因為不曉得案情內容，就是長官跟他們說遇到這種事情，按照程序該怎麼處理就怎麼做。