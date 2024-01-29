《賀瓏夜夜秀》近日爆出失言爭議，大陸媒體人王志安遭疑諷刺身障者、也是民進黨不分區立委候選人，引發綠營與外界痛批。而民進黨新任政策會執行長王義川更點名節目主持人賀瓏「一天不道歉就天天上節目噴你」。對此，前立委沈富雄28日就表示，「我要勸勸王義川，他對賀瓏節目的批判，我覺得太過分了，這對民進黨是有傷的、減分的」，引發討論。

賀瓏在28日晚播出的最新一期節目中，已向陳俊翰律師道歉，並坦承應反覆研究來賓言論、肢體動作是否洽當，「這是夜夜秀的疏失，我們虛心檢討」。賀瓏也提到，不分區立委有遞補機制，期待未來陳俊翰能以遞補方式進立法院，為身障者爭取更多權益，若沒機會，也可透過在2028年把票投給對身障者權益付出最努力的民進黨，把陳送進立法院，「2028年夜夜秀會盡全力輔選民進黨！」但此話被不少人解讀是在高級酸。

針對賀瓏道歉，王義川在社群平台Threads發文表示，每個人都有表達不滿和道歉的方式，面對質疑也可以又轉移焦點再反串，迎來哄堂大笑、自以為成功，然而，每次的認錯都會讓人成長，但不認錯會讓自己退步，埋下犯大錯的引子。

王義川說，「他不願意說出道歉，我真的無法勉強他」，但也喊話擔心家中孩子被節目影響的家長們，還是要教育孩子，當看到有人言語霸凌身障者時，不可以冷漠圍觀或加入，而是要勇敢站出來，捍衛人生而平等的價值。

沈富雄28日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「賀瓏這個節目很紅，但夜路走多了就會碰到鬼，現在大家批判他的道理有兩個，一個說賀瓏你這節目本身有問題，就是要給他抹紅；第二就是王志安對殘障人士的用詞」，沈富雄最後說，「但我要趁這個機會，我要勸勸王義川，他對賀瓏節目的批判，我覺得太過分了，這對民進黨是有傷的、減分的，有那麼嚴重嗎？」