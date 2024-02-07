鏡新聞主播群日前拍賀年宣傳影片，談到過年計劃，當家主播廖芳潔年假「放好放滿」，要回老家、南投中興新村曬太陽，「大家如果來中興新村看到很像我的人，就保證是我本人，歡迎來打招呼相認」。

廖芳潔笑說，過年回家就是要好好當廢物，被問題會不會包紅包給父母時，她狂笑著說：「媽媽會收下我的紅包，爸爸只收紅包袋，但因為紅包袋上我要寫字，我爸就會看我的字有沒有退步！這個壓力超大！」

今年除夕夜同樣要播報晚間新聞的王顯瑜則自曝，今年將第一次貢獻一道年夜飯，「我要做滷肉飯！雖然聽起來沒什麼了不起，但我獲得很厲害的食譜，打算讓家人嚐嚐，這樣過年我也有參與感」。

負責播報大年初一晚間新聞的王鈺婷是個熱情的高雄妹，預計初二放假返鄉的她，熱情分享自己的番定過年行程，「我真的超愛拜拜，所以過年都會拜個3至4間廟，收集護身符，今年因為是我的太歲年，我還要再來研究研究要求什麼符」。

至於休到初五才上工的陳園淳，已經放話包辦家中的年前大掃除，「最有成就感的事就是過年前我會大掃除，把家裡整理的非常乾淨！」此外，她也透露她的紅包哲學：「太小包會被唸，所以紅包金額就要讓父母感受到我滿滿的誠意！」