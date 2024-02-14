許多明星經常到日本玩，女星薔薔（林嘉凌）近期也帶著媽媽和工作團隊到當地拍片兼旅遊，還體驗了近年興起的「出租閒人」，找來胖子、陪睡員和拭淚帥哥，其中薔薔與男陪睡員躺在床上時，竟遭對方手摸遍全身，畫面被薔媽以為在拍A片；最後薔薔認為她最滿意的，是幫忙擦眼淚的帥哥。

薔薔日前在YouTube頻道上傳最新影片，內容是她與薔媽、工作團隊到日本玩，決定把一些特殊服務都找出來體驗看看；第一種服務是「出租胖子」，對方提供的服務內容有聊天、陪吃和組裝家具，沒想到找來的服務員俊輝是第一次上工，提供服務相當不熟練，讓薔薔幾乎都得自己來，還要花新台幣3千元左右不太滿意。

而薔薔體驗的第二項服務是「陪睡」，一名長相清秀的男陪睡員先後與薔薔、薔媽抱在一起躺床睡覺，他們強調這個服務只會陪睡，禁止發生性關係，費用高達新台幣1萬5千元；據悉，每一位陪睡員都是經過嚴格審查，但薔薔體驗過程中對方用手摸遍她全身，讓她嚇得身體僵硬只能傻笑，事後也坦言不習慣。

薔薔體驗陪睡服務時，意外遭男陪睡員摸遍全身。（圖／摘自林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

接著薔薔體驗的最後一項服務是「拭淚帥哥」，男服務員是一名帥氣的英印混血兒，他先分享自己的人生經歷，還會講述一段感人故事加上演奏樂器，最後再請薔薔觀賞一部感人影片，過程中他也會溫柔地幫薔薔擦眼淚。

薔薔體驗一連串服務後，她替3位服務員打分數，分別是0分、6分和8分，對拭淚帥哥更是稱讚有加，直言「他服務態度蠻好的，有被服務到的感覺」。

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薔薔最滿意拭淚帥哥。（圖／摘自林嘉凌 薔薔Maze YouTube）