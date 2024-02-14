「無尾香蕉動物學校」是插畫家創辦人李瑾倫實現友善動物夢想的基地。（袁庭堯攝）

領養是難題，不棄養才是考驗。 高市鹽埕區「無尾香蕉動物學校」訓練浪貓浪犬社會化，推動「漸進式認養」，盼透過完善的互動體驗課程降低「棄養率」。第三屆新生「花生」嗅覺靈敏、號稱「蘋果專家」，一度有機會成為海關農產品檢疫犬，看到人就主動貼頭狂蹭又翻肚，是校內人氣新星，吸引不少愛狗人探望。

近年來民眾寵愛毛孩子的熱潮不斷攀升，卻換來「相愛容易相處難」的棄養潮，全台流浪動物收容所因此滿載多年。研究發現，台灣即便推動TNR絕育計畫，只要每年增加5％的放養或棄養動物，流浪動物數量就永遠無法降低。

學校的貓狗都經歷完善的社會化訓練，親人又聰明，圖為小美（黑狗）與拿鐵。（袁庭堯攝）

貓貓三班成員碧玉（左）及閃靈。（袁庭堯攝）

「無尾香蕉動物學校」插畫家創辦人李瑾倫原本在高雄駁二藝術特區經營「本東倉庫商店」，販售文創商品同時推動關懷流浪動物理念，但2021年3月被一場惡火燒毀。為了不讓夢想止息，2022年初在倉庫隔壁打造友善動物基地「無尾香蕉動物學校」，挑戰更困難的領養議題，從農業局動保處動物收容所迎來第一屆、七隻貓狗「新生」。

【先認識再認養 不能只靠運氣】

學校統計，棄養的原因有「太吵、會掉毛、太黏人、太激動、亂上廁所、懷孕、太早叫我等」，甚至連情侶「分手」也躍上排行榜，但「人與動物之間的不熟悉、過不了領養磨合期」，才是棄養的最大主因。

「無尾香蕉動物學校」插畫家創辦人李瑾倫。（無尾香蕉動物學校提供／袁庭堯高雄傳真）

花生是「家人時光」的紅牌。（無尾香蕉動物學校提供／袁庭堯高雄傳真）

「領養不該是相親，不能只有一見鍾情。」學校營運企劃長林可表示，要讓毛孩成為家人，需要一段相識、相愛的過程。學校致力推動「漸進式認養」，民眾可先透過參加「家人時光」與毛孩短暫相處、培養感情，確定有意願認養者可進一步申請成為「儲備家人」，進一步做好自我評估，累積知識及照顧技能。

花生也是稱職的學伴。（無尾香蕉動物學校提供／袁庭堯高雄傳真）

李瑾倫親自替每期畫報創作，呈現動物最真實可愛的一面。（無尾香蕉動物學校提供／袁庭堯高雄傳真）

最後，透過「一對一家人時光」、「漸進式入住」方式，以「試住」的模式協助犬貓和飼主克服認養初期的挫折與壓力，才算完成認養前的最後一哩路。

若貓狗順利「畢業」，校方還規劃「校友團」Line群，由學校的輔導員、專家與認養人持續共享經驗，建立互助機制，還提供專屬的回訓課程，認養人最後只需付3000元新家規劃、疫苗、晶片注射等基本費用，就能順利帶毛孩回家。

【邁入第三屆 好鼻師花生入列】

為了讓收容所出來來的浪貓、浪犬能充分融入現代人的生活，校方平時會讓犬貓們在二樓辦公室陪員工上班，輔導員、犬隻行為調整師則不斷正向教育，透過食物導正行為，也讓犬貓輪流在一樓商品咖啡部門「值班」，自然而然社會化，讓原本怕人、自閉的犬貓敞開心胸，也建立起動物之間友善的社交行為。

要讓毛孩成為家人，需要一段相識、相愛的過程，學校致力推動「漸進式認養」，去年起也同步推動兒少動物教育支持計畫。（無尾香蕉動物學校提供／袁庭堯高雄傳真）

學校經歷兩屆的運作，已成功媒合多個犬貓認養人，如今第三班的成員有貓貓「碧玉、閃靈、金太陽、黑曜」，犬隻則有「小美、拿鐵」以及去年底剛入學的「花生」。

小美、拿鐵是同胎兄妹，才1歲半，但已經熟悉學校環境，也受過互動訓練，在服從、穩定性上都有一定水準。小美擁有貓一般的優雅靈魂，親人親貓親狗又懂事；拿鐵則是喜歡女生的活潑犬，喜歡和小美「相撲」打架，體格強健。

7歲的花生在收容所時期曾被送去受海關的檢疫訓練，天生對於蘋果的香氣特別敏感，無論怎麼包藏在行李中，都會被牠發現，一度成為機場檢疫犬，但後來因故退回收容所，去年底因表現優秀、被收容所推薦，事前也經小美、拿鐵親近確認，成為學校「最資深菜鳥」。

或許是曾受過訓練，花生擁有極佳的穩定性和親人特質，看見友善的人立刻就會抬起前腳撲上前示好，只要一被摸，立刻就躺下翻肚，就算被一群孩子包圍亂摸一陣也不會生氣，和其他犬貓相處也融洽，堪稱校內脾氣最好的陪伴犬。

不過，花生剛來到學校，曾因為初見世面焦慮不已，甚至會有分離恐懼症，只要輔導員不在身邊就會緊張、不斷吠叫。好在，小美、拿鐵處處帶著牠學習，讓牠逐漸適應校內環境。輔導員也不定時讓牠在辦公區域活動，志工也定時帶牠去街區散步，逐漸讓牠找回親人、冷靜的特質，狀況越來越穩定。如今，成熟穩重又愛撒嬌的花生，是「家人時光」點檯率最高的明星。

【犬貓社會化高成本 盼企業援助擴大生命教育能量】

認養人黃小姐領養的白貓曾是菜市場的「躲貓貓」，待過燕巢收容所，透過參加多次的「家人時光」，她發現同梯的貓貓中，唯獨白貓與她親暱、合得來。在學校的社會化訓練下，白貓也適應人的陪伴與存在，領養時個性明顯穩定。

黃小姐表示，正式成為飼主前需上6堂基礎課程，校方也會審核住家空間、工作性質、陪伴時間等條件，領養初期還要在群組內定期回傳照片，一切看似有門檻，卻能讓飼主在認養前做好準備、確認彼此的意願，讓領養無縫接軌。此外，群組也提供實用的互助功能，平時可持續交流飼養心得，當飼主出國、或需要外出幾天時，可以將寵物短暫送回學校「度假」。

「貓的認養率一直高於狗3倍。」林可無奈表示，現代人礙於生活、工作型態，多半選擇養貓，第一屆的貓迅速畢業，目前碧玉、閃靈、黑曜則是二班直升三班；小美、拿鐵則是一班迄今的資深成員。但她相信，每隻貓狗都有生命中注定的緣分，只要做好準備，那一天終究會來臨。

學校平時透過系列課程、走讀或培訓課程，推廣動物友愛故事，也利用擬人化的手繪畫報、Podcast、直播等平台向外界介紹校內待認養的犬貓，呈現犬貓真實可愛的一面，同時建立民眾與動物之間正確的互動觀念。

推動人與動物的生命教育有成，學校2022年榮獲《金點設計獎》社會設計組標章，2023年4月作品「Pet and Animal Education」榮獲2023年iF設計獎、「服務設計項目／教育類別」肯定，也登記成為社會創新組織，

訓練犬貓社會化得耗費不小的心力及成本，學校為了支撐營運，去年起推動「從你好到再見｜兒少動物教育支持計畫」，對外募集每月定期定額捐款，將鎖定10至15歲的兒少，倡議新世代的動物議題。目前已完成第一階段「動物相愛課程」12堂課程研發，未來將與動保處合作培育10隻浪貓浪犬成為兒少「學伴」，建置公開免費的教育訓練資源，甚至朝100位動物教育種子教師的目標邁進。