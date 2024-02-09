國產台糖安心豚梅花肉片日前遭檢出含瘦肉精西布特羅，引發消費者人心惶惶。有「豬博士」稱號的台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗直言，西布特羅的效果比萊克多巴胺還要好，但同時毒性也高近千倍，國際在食用動物上是全面禁止。但他也指出，有些健美先生為了肌肉線條好看，可能會少量使用。粉專「觸極者」直酸「人類的行為很奇特，人不會給豬吃西布特羅。但是有些搞健美的人，卻會自己弄西布特羅來吃？」

根據《中央社》3日報導，賴秀穗聽聞國產豬肉檢出西布特羅後，直呼不可思議，因為西布特羅雖然與萊克多巴胺同樣都屬於瘦肉精，但西布特羅的毒性卻比萊劑高近千倍，如果誤食的話可能會導致心跳加快、心悸等心臟問題，甚至還會影響神經系統及呼吸系統，不論是牛、豬、雞等家禽，在國際上都是全面禁止使用於食用動物上的。

賴秀穗提到，雖然有些健美先生為了讓肌肉線條好看一點，很有可能會少量使用，但在食用動物上卻是禁止的，認為應擴大檢驗，避免先前的檢驗是否可能有誤的機率。

觸極者8日在臉書PO出哏圖，內文直酸「人類的行為很奇特，狗狗總是不能理解他的明白。像是說西布特羅很毒，人不會給豬吃西布特羅。但是有些搞健美的人，自己會弄西布特羅來吃。」

網友表示「綠媒報導，“感覺”有點影射，西布羅特健身選手會吃，似乎沒這麼嚴重的感覺，很微妙，是我想太多了嗎？」、「健美先生還有用胰島素，跟類固醇，綠營支持者要不要每天打到身體裡？」