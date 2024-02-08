國產「台糖安心豚梅花肉片」被台中市檢出瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」，在台糖提出複驗申請後，台中市、食藥署同步針對剩餘檢體進行複驗，同時均有檢出西布特羅。食藥署今天再公布，2月2日至2月7日，共抽驗72件市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素，目前檢驗結果62件合格，其餘10件檢驗中。

台中市政府日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛福部食藥署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅0.001ppm。

食藥署今天再公佈最新抽驗台糖相關豬肉產品進度。（圖：食藥署提供）

食藥署副署長林金富說，因應台中市食品藥物安全處於2月2日公布抽驗台糖梅花肉片檢出Cimbuterol 0.002 ppm與規定不符案，地方政府衛生局自2月2日至2月7日共抽驗市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素(含西布特羅) 72件，其中相同品項(台糖梅花肉片)，且同批(同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝)計3件，相同品項(台糖梅花肉片)不同批計24件，其餘45件為其他台糖豬肉產品。

截至今日，目前檢驗進度為，62件合格(含同批3件)，其餘10件刻正檢驗中。

食藥署署長吳秀梅強調，台糖豬肉檢出的0.001ppm殘留量非常低，民眾仍可以安心過年，食藥署即起，將強化抽驗市售豬肉產品，抽驗件數從目前2000件加倍至4000件。持續聯合各地方政府衛生局於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端進行抽驗，以確保市售豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。