金門地檢署主任檢察官施家榮表示，今晚就會派檢察官進行相驗至於是否進行解剖，將等詢問家屬意見再做決定。（于家麒攝）

針對14日大陸非法越界漁船拒檢逃竄不慎翻覆造成2死案，金門海巡隊今(16)日傍晚已向地方檢察署報驗，金檢主任檢察官施家榮表示，今晚就會派檢察官進行相驗，不過由於有2位漁工大體及另一案件，相驗時間會拖得比較久，因家屬抵金時間尚無法確定，但應不會影響到認屍的時間；至於是否進行解剖，將等詢問家屬意見再做決定。

據了解，2名生還的漁工，金門海巡隊今天也已克服溝通障礙完成筆錄，並函送至金門地檢署接受檢察官進一步問訊，全案已進入偵查程序，靜待調查結果。