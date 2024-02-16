40歲越南籍移工范姓男子逾期居留台灣5年多，未料春節期間騎車外出，於高雄市大樹區遇到巡邏員警，竟心虛棄車逃逸，警方察覺有異上前追捕，范男因重心不穩踉蹌跌倒，遭警逮捕制止，發現他簽證早已逾期，范男當場痛哭失聲直呼不想返國，全案詢後移請專勤隊收容送辦。

仁武分局九曲派出所所長蘇亦齋、警員楊子寬2月14日晚間7時巡邏行經大樹區中興街時，見外籍騎士范男莫名加速騎進巷弄中甚至棄車逃逸，警方察覺有異在巷弄中搜尋范男身影，在菜園中發現范男倉皇逃竄並在巷弄中穿梭奔跑，最後重心不穩踉蹌自摔，員警見狀立刻上前壓制，范男遭逮後痛哭失聲。

經查，范男為越南籍逃逸移工，先前以觀光名義入境臺灣，簽證早已在2018年遭通報逾期，在台逃逸期間以打零工維生，此次范男被逮後得知將被遣返回國，當場難過哀嚎稱不想回去越南，經員警勸導安撫情緒，全案詢後依違反入出國及移民法移請內政部移民署高雄市專勤隊收容。

仁武分局呼籲在台逾期居留之外籍人士，應主動前往移民署專勤隊或派出所到案，提醒工廠或商家切勿非法雇用逃逸移工，警方為保障國人合法工作權益，將持續查緝非法外來人口，防制衍生社會治安問題。