行政院長陳建仁今日於院會中拍板遠洋漁業條例部分條文修正草案，將送請立法院審議，農業部指出，本次新增條文是禁止非法、未報告及未受規範（IUU）的漁撈魚貨進口台灣，進一步強化我國打擊IUU漁撈的決心，草案中增訂罰責，若違法進口可處600萬元至3000萬元罰鍰，重複違規可罰900萬至4500萬。

遠洋漁業條例為我國接軌國際打擊IUU漁業的行為標準，目前條例中已對我國漁船捕撈及出口魚貨應遵循事項有完整規範，但對禁止IUU魚貨進口尚未有相關規定，本次修法共計及三條，包括第14條之一、第36條之一，第47條，主要是增訂禁止IUU魚貨進口及罰則，意在防止IUU魚貨輸入台灣。

農業部說明，草案中增訂涉及IUU漁撈作業的漁獲物或漁產品不得進口，其品項、載運或捕撈資訊，由主管機關公告之；主管機關並得公告限制特定國家、地區之全部或部分漁獲物或漁產品不得進口，並增訂違反前開規定罰責，違者可處600萬元至3,000萬元罰鍰，重複違規處900萬元至4500萬元。

針對我國漁民憂心修法後受到影響，農業部解釋，我國漁船所捕撈的漁獲物，並不屬於進口魚貨，因此我國一般漁民並不會受此條文影響，IUU魚貨會正式公告，進口水產品業者可上網查詢，不會輕易觸法。

農業部強調，打擊IUU是我國一貫立場，也是展現與國際共同合作，永續漁業發展的重要政策，本次修訂遠洋漁業條例將進口IUU漁獲物之裁罰額度與出口IUU漁獲物的裁罰一致，具嚇阻效果，使得遠洋漁業條例規範更為完整，有助健全我國漁業發展及保障合法業者權益，彰顯我國與國際合作共同打擊IUU決心。