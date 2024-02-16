帛琉總統惠恕仁。（資料照）

總統大選落幕後，台灣邦交國問題成為關注重點，諾魯宣布斷交後，近日另2國也傳出新動態，包括已與我斷交的索羅門群島將舉行大選，反對派國會議員小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）拋出尋求與台重建外交關係、「雙重承認」的想法；目前仍為我友邦的帛琉總統惠恕仁，也傳出自曝大陸以「訂滿帛琉所有飯店房間」利誘其與我斷交的信件。最新消息是，前述2人已親口證實相關訊息，引人矚目。

索羅門群島於2019年與我國斷交並轉向大陸，不過該國4月舉行大選，反對派陣營的小肯尼羅瑞要求重新審視該協議，尋求與台灣重建外交關係，更拋出「雙重承認」的想法。對此，小肯尼羅瑞昨(15日)接受《TVBS》訪問時親口證實，「我們並不是想要驅逐一個發展夥伴，如果他們(中國)是真誠的，他們想成為發展夥伴可以留下來，我們考慮的是邀請一位老朋友回來。」

而對此事，外交部發言人劉永健昨有回應稱，我國一向以開放態度，「不預設任何前提」，誠心與各國來往。

至於近日網路流傳一封帛琉總統惠恕仁致美國參議員的信函，內容提及中國積極利誘，包含訂滿每個飯店房間的條件，開價盼帛琉與台斷交一事；惠恕仁接受該電視台訪問親口說，「這封信是真的，我們只是提醒我們在華府的朋友，不穩定性將產生懷疑，我們不想要其他人考慮，其他方案比現況好。」