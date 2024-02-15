近期網紅「晚安小雞」闖柬埔寨直播自稱被打的風波鬧得沸沸揚揚，引來外界諸多評論，對此，Youtuber視網膜（陳子見）昨(14日)發文，表示情人節晚上跟愛犬「柚子」散步，柚子突然掙脫跑去追野狗，嚇的視網膜在巷子裡狂奔，自嘲「快要以為自己是晚安小雞了」，幸好好心路人幫忙，才沒讓柚子走失。

先前柬埔寨傳出多起擄人強押詐騙等可怕案件，網紅晚安小雞日前對此開直播，自稱在相關的園區之一，接著表示被警衛發現，瘋狂逃竄，最後衣服破洞，慶幸撿回一命，消息傳開後，許多人都覺得影片漏洞百出，甚至引來當地警方關切，以毀謗等罪逮捕晚安小雞與朋友阿鬧，而晚安小雞的臉書專頁，昨晚也緊急關閉。

對此，視網膜昨曬出柚子的照片，抱怨柚子在情人節晚上掙脫繩子去追野狗，「我追跑到快要以為自己是晚安小雞了，後來一位熱心的觀眾發現她即時踩住繩子，不然我今晚已經單身，柴犬走失通常回不來」，並虧柚子不知道自己犯大錯，還一臉無辜，視網膜經紀人韓璟則回應補刀說：「你要邊跑邊開直播啊」，視網膜回應：「我衣服還來不及剪，而且外面14度還有風」。

導演葉天倫回：「我家阿柴在建國南路車流中逆向跑給我追」，另外還有網友說：「AirTag不能省」、「柚子要去救小雞嗎？開玩笑啦！新年快樂」、「太驚險了吧！還好有被停下來」、「柚子表示：差點自由（喂」、「看到這張臉氣都消了」、「她剛剛可能在追男友」。而網紅「館長」陳之漢先前就表示，晚安小雞事件有4大疑點，包括逃命時還直播；下場不可能只有衣服破洞；若被槍對準自己，應該鏡頭會想對準對方；警衛不可能不沒收晚安小雞的手機，認為整起事件可能「不做死就不會死」，當網紅不需要玩這麼危險的事。