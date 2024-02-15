台中市一名54歲國姓女警擔任台中市警局第五分局助教12年，日前將員警射擊訓練的過程錄影上傳分享到大陸開發的社群軟體「抖音」，遭他人質疑是否妥當；中市警五分局15日表示，已於6日告誡該員將影片刪除下架，並研擬行政處分。

國姓女警已從警34年，編制在警備隊並支援中市警五分局助教一職，已服務12年。過去國女就曾自稱「霸氣小纖女教官」、「飛天小女警」等，分享從警生活。國女日前將員警於靶場射擊訓練的過程錄影上傳分享到「抖音」，引發他人在臉書粉絲粉專po文質疑「想請問這位助教，把我們的訓練畫面跟訓練場所上傳對岸抖音，這樣真的行嗎？」，引發網友熱議。

台中市54歲國姓女警日前將員警射擊訓練的過程錄影上傳分享到大陸開發的社群軟體「抖音」，遭他人質疑是否妥當；中市警五分局15日表示，已於6日告誡該員將影片刪除下架，並研擬行政處分。（圖截自臉書粉專「靠北police」）

中市警五分局表示，該影片經本分局主動發現後，於2月6日即告誡該員立即刪除下架。警方並強調，其中影片中標示「台中市政府警察局」為該員個人不當行為，非警察局授權發布之影片。

中市警五分局也表示，該員將執行公務取得之攝錄影音資料上傳抖音，違反警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點之不當行為，本分局已予以嚴正告誡，並加強管考，研議行政處分。