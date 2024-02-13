45歲大陸男星王東曾出演《流星花園》、《克拉戀人》、《大軍師司馬懿》等知名影視作品，2022年遭老婆控訴家暴，在女方懷孕時施暴，還公開他施暴的監視器畫面，雖然夫妻倆事後和好，仍引起軒然大波，今(13日)他突認了是家暴男，並道歉：「該有的懲罰我接受。」

王東在影片開頭拿著「我是家暴男」的紙張，認了對家人施暴，「做了就是做了，錯了就是錯了，該有的懲罰我接受」，坦言希望藉此事件能給大家一個警醒，遇到事情要冷靜處理，通過合法途徑解決，「打人是不對的，尤其打女人更加不對」。

而他也表示，「本來我現任妻子的脾氣就不好，時常進行猜忌、猜疑我，我一直是選擇避免衝突的，一直是避讓」，並公開一段錄音檔，因為他的粉絲在網路上寫了關於妻子的惡劣謠言，夫妻倆為此發生爭執，女方不僅對他爆粗口，還扯他頭髮、拿東西砸他。

王東透露和妻子的衝突影片在網路上曝光後，就有網友私訊他，妻子可能是「NPD自戀型人格」，此類型的人特徵自卑敏感、負能量爆棚，會過度誇大強化自我的重要性，也渴望別人的讚賞，缺乏同理能力。

因此他看了網友的分析，認為和自己在婚姻中經歷的情況極為相似，推測妻子就是NPD患者，希望透過影片分享資訊，「能夠幫助NPD受害者遠離傷害跟折磨。」

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