93歲荷蘭前總理艾格特（Dries van Agt）5日與結縭70年的妻子尤吉妮（Eugenie）一同進行安樂死，兩人離世時「手牽著手」，發言人表示，兩人「不能沒有彼此」。

93歲荷蘭前總理艾格特（Dries van Agt）5日離世。

英國《衛報》（The Guardian）報導，艾格特生前所創立、關注以巴衝突的非政府組織「權利論壇」（The Rights Forum）9日發布聲明表示，93歲的艾格特已於5日，與同歲的尤吉妮共同接受安樂死，「手牽著手一起離世」。

Duo euthanasia: former Dutch prime minister dies hand in hand with his wife https://t.co/ceuxUEwttm — The Guardian (@guardian) February 10, 2024

聲明指出，艾格特與尤吉妮結縭70載，他始終稱呼尤吉妮為「我的女孩」。

權利論壇執行長瓊克曼（Gerard Jonkman）表示，艾格特與尤吉妮兩人皆病重，但是都「不能在沒有彼此的狀況下離開」。艾格特2019年發生腦出血，自此未曾康復。

艾格特於1977至1982年間擔任荷蘭總理。

報導指出，荷蘭每年有愈來愈多夫妻、伴侶如同艾格特夫婦般選擇「雙人安樂死」（duo euthanasia），2020年有26人，2021年有32人，2022年有58人，不過整體而言仍是非常罕見。

每年約批准1000人進行安樂死的荷蘭安樂死專業中心（Expertisecentrum Euthanasie）發言人絲瓦爾特（Elke Swart）表示，任何夫婦協助死亡的請求，都會根據嚴格的要求個別進行測試，不會共同考量。

她強調雙人安樂死的要求非常少見，純粹是偶然，兩個人都正在經歷難以忍受的苦痛，同時也沒有緩解的希望，並且都希望進行安樂死。

荷蘭於2002年將安樂死及協助自殺合法化，不過有6項先決條件，當中包括無法忍受的痛苦、沒有緩解的希望，以及長久以來赴死的期望，並且必須由第2位專家確認有這樣的期望，荷蘭的安樂死程序通常由醫師在家中進行。

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