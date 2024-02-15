台中王姓婦人因思鄉情切，春節期間拖著行李箱外出，獨自步行欲上國道返回大陸。（警方提供）

台中68歲王姓婦人因思鄉情切，春節期間拖著行李箱外出，獨自步行欲上國道返回大陸浙江老家，豐原警分局員警獲報馳援，在確認身分後，緊急將王婦送豐原住處。家人表示，王婦患有輕微失智症，感謝警方及時伸出援手。

豐原警分局指出，社口派出所警員楊景棠、劉方傑日前中午12時25分獲報，報案人稱駕車行經國道1號豐原交流道匝道入口處，發現老婦欲步行上國道，因深怕發生意外，即時將人攔下並報警。

經了解，王姓老婦是大陸浙江省人士，患有輕微失智症，疑因春節期間思鄉情切，趁家人不注意，獨自從豐原區合作街住處拖著行李箱步行欲上國道。員警見王婦精神狀況不佳，且不斷想回家，員警在老婦包包內找到身分證，經確認身分後，隨即駕車護送她返家；家人十分感謝熱心民眾及警方的幫忙。

豐原警分局表示，家中如有年長者，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。