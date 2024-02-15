交通部原規劃3月1日起恢復旅行社招攬旅遊團赴陸，卻在春節前一天下午無預警停止，只限3至5月可出團，引發旅行業不滿，要求政府賠償損失，交通部長王國材今回應，6月之後無法出的團先盡量以併團處理，中間和後續產生的損失，觀光署將會處理。

王國材指出，禁團令是不得不的宣布，經由跨部會討論，認為大陸沒有就團客過來釋出善意，又發生M503、諾魯斷交事件等惡意行為，才做這樣的決定，但這有3個月的出團時間，經調查3至5月大部分都已經成團能夠出去，觀光署也討論過，6月之後的團盡量併到3至5月，而中間產生損失，必要補償會由觀光署了解後處理。

王國材說，兩岸健康、永續、善意的觀光交流，是交通部一向主張，我方已經釋出善意，現在球在對方，就看陸方接下來怎麼決定。他提到，這次開放出團時間跨過下任總統，當前最重要還是陸方有善意回應，其他就讓下任總統與部長討論。

交通部今日舉行新春團拜，王國材表示，現在雖然是看守內閣，但還有許多事要持續做好，第一是道安工作，生命價值高於一切；第二是陸海空各項建設；第三是觀光客來台，從過年前禁團令到過年期間的年代旅遊事件，觀光業很忙，但目標還是希望今年來台旅客數回到疫情前水準。