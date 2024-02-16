2024大選剛落幕，外界檢討之餘也開始推測國民黨2028年總統由誰參選，長期研究台灣政治的史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立認為，台北市長蔣萬安會比台中市長盧秀燕的條件稍微好一些。對此，政治學者施正鋒指出，蔣萬安留美、在美國工作過，「懂美國人的那一套」，對美國來說會比較熟悉，而盧秀燕還曾把AIT前處長酈英傑叫進小房間曉以大義，這會讓美國不是滋味；但他個人認為，盧任期屆滿、執政得心應手、廣結善緣，相比剛當市長的蔣萬安，2028年會更有優勢。

對於藍軍2028總統人選，祈凱立（Kharis Templeman）一月接受網路節目《斐姨所思》專訪點名蔣萬安和盧秀燕，盧在搖擺區台中市地位穩固，也相當受歡迎；而蔣的姓氏是雙面刃，但對某些選民群體確實有所幫助，且蔣萬安的形象、英文好、有國際經驗，可能更有助挑戰總統大位，加上台北市長是挑戰大位的絕佳跳板，條件稍微好一些。

對此，施正鋒接受本網《政新鮮》專訪表示，美國人講的是站在美國立場，蔣萬安在美國是讀法律，在矽谷那邊上過班，「他知道美國人那一套」，而且不是赴美求學7、8年都在學術圈，而是有在外面上過班，懂得美國人那一套。

施正鋒提到，像是同樣留美的前總統馬英九一樣，蔣萬安會稍微有點幽默感，不會立刻戳破，會調侃、虧一下，但不會讓人難堪，從政治文化溝通來講，美國對蔣萬安會比較熟悉。

相對蔣萬安，施正鋒指出，盧秀燕就是在本土，媒體出身、當民代當了很久，現在當台中市長。但上一次美國在台協會前處長酈英傑在卸任前繞台灣一圈，只有盧秀燕把他請到房間裡面跟他「曉以大義」，美國人當然有點不是味道，會想一介女子怎麼那麼強悍，更何況是一向跟美國關係好的國民黨。

國民黨北市黨部今舉行新春團拜，台北市蔣萬安、黨部主委黃呂錦茹、立委羅志強等人皆出席。(截自中時新聞網直播)

施正鋒表示，這些分析純粹是在美國人立場來講，對台灣來說，首先國民黨內部要怎麼出線是另一回事，2028盧秀燕是有優勢，剛好市長任期屆滿，現在從政也是得心應手，本身也是廣結善緣，該強悍可以很強悍、該讓步也會讓步。蔣萬安不能說不合適，但才上任兩年，個人和市府團隊掌握市政的能力還沒完全展現，且台北市建設已經較為完善，想讓市民感覺比較好的東西會比較少。