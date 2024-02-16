新國會即將開議，民眾黨立法院黨團擬在法案上尋求國民黨支持，民眾黨團總召黃國昌今天出席晨會受訪表示，對於過去這麼多年，民主進步黨所已經承諾，卻持續跳票的法案，能夠盡速的通過，回應人民的期待，才是最重要的事情，民眾黨團會去拜會國民黨團，希望重要改革法案攜手合作。

黃國昌指出，昨天黨團會議，成員有初步的討論，黨團認為外界目前討論的焦點，似乎都是在各個委員會召委選舉上面，跟兩大政黨合作的可能性，但我們認為更重要的事情是，對於過去這麼多年，民主進步黨所已經承諾，卻持續跳票的法案，能夠盡速的通過，回應人民的期待，才是最重要的事情。

黃國昌表示，也正是因為這個樣子，黨團的確有做一些初步的討論，認為適當的話，「我們會去拜會中國國民黨的黨團，希望就重要改革法案，能夠獲得一些大家能夠攜手合作，共同努力推進的共識。」

民眾黨團副總召黃珊珊表示，在立法院大家將來要共事，將來法案要連署，要爭取大家支持，保持良好互動是黨團立場，都是老朋友，大家都認識很多年，不用擔心，會去拜訪國民黨團，但是時間要再約，國家要往前走，必須大家一起努力。