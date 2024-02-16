針對校安問題，北市教育局上月擬設置「班班裝設求救鈴」，不過北市教育局認為教室不屬於偏僻、孤立無援之地、尚非屬校園死角，無設置規畫，而新北近日則開始研議；台北市長蔣萬安表示，會仔細地審慎評估是不是有這樣的需求，包含學校、家長、孩子們的看法跟意見，做綜合評估後再來做最終確定。

蔣萬安今(16)日到南港區東新國小參加開學儀式，被問及此事時表示，會參考其他縣市的做法，北市府也會仔細地審慎評估是否有這樣的需求，在收集學校、家長、孩子們的看法跟意見後會做一個綜合評估，再來做最終的確定。

教育局長湯志民表示，目前「求救鈴」主要設置在廁所這些比較偏僻的地方，但教室較處於開放空間，侵入性比較低，學生在教室遇到問題，還是要直接向老師回應，讓大人協助學生是比較有效的做法，不過若是教室角落比較偏遠或是特別考量，還是可以做評估。

針對是否考慮在教室裝設，湯志民回應「沒有，設備的設置還是要以效用性為第一要務」，他解釋，目前校園死角以裝設監視器系統為優先，消除校園死角後由警衛負責察看，求救鈴則主要設置在廁所，只要一作動，警衛室都會顯示位置地點，可立即前往察看。

教育局進一步回應指出，有關「班班設置安全鈴」一案，經綜合評估，有鑑於教室不屬於偏僻、孤立無援之地、尚非屬校園死角，也非如大學大有至幾十公頃校地之偏僻角落，遇緊急狀況，應先以遠離危險人地因應。

教育局表示，請學校賡續透過人身安全教育等宣講，提升學生安全意識，強化學生對危機的警覺、提升學生對緊急狀況的應變能力，另外可教導學生，教室有前後門，遇有緊急突發狀況，應先遠離危險人地、大聲呼救及通知鄰近師長協助等方式因應，以加強和維護校園的整體安全。

教育局說，持續要求各校除於學生上課期間設置門禁管理人員外，應視學生作息及實際需求，妥為運用相關人力，而國中小學生上課期間維持2名校警或保全人力，規劃安排人力配戴「校園安全守護」臂章進行校園巡查，每日至少5次以上，同時也將不定期督導學校提升巡檢率，以增強校園維安管理效能。

教育局指出，請學校考量地理環境與內外安全實況，針對校園內外安全疑慮處所，適時更新校園安全地圖，並應持續運用相關經費設置及維護警監系統，針對校園偏僻及陰暗處所應設置照明、感應或監視設備，以維校園安全。

教育局強調，請各校落實教育部2024年2月5日修頒「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」、校園安全檢查操作手冊及高級中等以下學校教師輔導與管教學生辦法範本，協助學校教職員以符合教育目的之方式教育及輔導學生、阻卻違法，強化維護校園安全。