新北市新店區捷運新店區公所站旁的海砂屋都更案今（17）日核定發布實施，該案是由地主自組更新會擔任實施者，為今年第1件以自力都更且全體同意的案件，重建後住戶將擁有更安全的居住環境。都市更新處表示，市府提供海砂屋免費鑑定、專業技術協助等機制，協助民眾改善危險老舊居住環境。

該案位於新店區五峰路及五峰路48巷所圍街廓內，基地面積524.41平方公尺，現況為屋齡超過30年的5層樓鋼筋混凝土造建築物，戶數15戶，透過申請「新北市政府協助防災建築危險鑑定及評估要點」（臨門方案）全額補助，協助進行建築物結構鑑定，後於2019年時經市府認定為海砂屋，具有重建急迫性。

更新會表示，住戶們都是多年的老鄰居，彼此相互信賴，大家也希望能早日入住新房子，經討論後決定以自組更新會的方式重建，在理事長積極整合、溝通協調及地主們高度共識下，取得全體地主同意後送件，經審議順利核定發布實施，更新後將興建1幢1棟地上12層地下2層建築物，共計33戶，預計於2028年完工。

都更處長林炳勳表示，除了一般的都市更新，為加速海砂屋社區及耐震能力不足的危險建築物重建，同意比率達9成或未同意戶僅剩1戶的案件，可申請「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」（防災都更2.0）重建，一次給予高額容積。

此外，為了協助民眾整合，去年7月已發布580專案計畫，社區重建意願超過50％即可提出申請，由新北住都中心協助初步建築規畫及財務試算，後續民眾重建意願超過80％時，即啟動公辦招商，遴選都更實施者，期望透過各項多元都更重建管道，讓危險建築物的重建道路能夠更為快速順暢。