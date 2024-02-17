新興市民活動中心親子無障礙廁間。（板橋區公所提供）

新北市板橋區公所致力打造性別友善公廁環境，近期將新興市民活動中心內部公廁進行全面翻新以及大漢橋下遊戲場新設景觀廁所，皆已開放使用。公廁融入親子共用設計概念，設置成人便器、兒童便器、兒童安全座椅以及尿布台等裝置，並將無障礙設施納入設計，加裝各式安全扶手以及落地式便斗，全新性別友善公廁，歡迎市民朋友愛惜利用。

板橋區長陳奇正表示，板橋區為新北市人口最多且最密集行政區，致力打造友善城市，以及推廣性別友善公廁。湳興公有零售市場樓上的新興市民活動中心內部公廁，不僅門板及牆壁磁磚換新，也加強廁所的通風性，同時也新設親子、友善及無障礙廁間。

另一處在大漢橋下為活化空間設置的遊戲場，初期僅有流動廁所可以使用，為了讓來到遊戲場活動的大小朋友有更好的如廁空間也推廣普及親職性別平等概念，新設景觀廁所，納入親子共用設計概念，不管是兒童便器、兒童安全座椅與尿布台等設施一應俱全，方便家長攜幼年子女外出遊憩時不必擔心如廁問題。

板橋區公所表示，目前尚有123木頭公園及光復簡易公園公廁3月1日開工，預計在今年上半年完工開放使用，提供優質公廁環境與通風效能，讓民眾在外所到之處都能享有友善舒適的如廁空間。