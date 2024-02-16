近期國內COVID-19疫情持續且處流行期，新北市衛生局今表示，Novavax XBB疫苗共尚餘4萬5000劑，接種可領新冠家用快篩試劑10劑。

衛生局表示，農曆春節假期結束，上班族紛紛回歸工作崗位，學生族群也即將開學，人群聚集增加感染風險，感染COVID-19可能導致喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清等併發症，嚴重時甚至可能致死。新北市配合中央政策自去年10月11日起開放全民接種新冠XBB疫苗，迄今已累計接種25萬5230人次，接種疫苗後約需兩周才有保護力，請及早接種獲得保護力。

為提升接種便利性，衛生局除協調合約院所提供隨到隨打服務外，亦開放預約系統提供COVID-19疫苗預約接種服務(網址：https://vacbooking.ntpc.gov.tw)，民眾可多加利用；另為鼓勵50歲以上民眾接種疫苗，符合資格者至本市29區衛生所、社區接種站及合約院所接種新冠疫苗，可領新冠家用快篩試劑10劑，數量有限發完為止。

衛生局提醒，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，呼籲民眾盡快施打疫苗，民眾亦需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課，保護自己及家人朋友。