動保員也繪製喵星人版春聯。（新北市動保處提供）

新北市動保處八里動物之家為應景農曆新年，動保員以招牌萌犬「元寶」為主角，創意繪製「米克斯春聯」，邀請民眾在元宵節前來參觀八里動物之家並索取超Q春聯。動保處表示，新北市認養犬貓享有寵物終身免費醫療諮詢、狂犬疫苗注射等多項優惠福利，兼顧到飼主以及動物的身心靈，讓認養人無後顧之憂，歡迎大家來新北市動物之家認養犬貓共度龍年。

八里動物之家的招牌萌犬「元寶」，擁有超高人氣。（新北市動保處提供）

八里動物之家表示，「元寶」是八里動物之家的「鎮家之寶」，脾氣超好，對人總是來者不拒，最愛黏在人們身邊撒嬌，而且還有討喜的「抬頭紋」更讓牠呆萌爆表，因為毛色相近被取名為元寶，象徵招財進寶、好運旺旺來。

動保員劉可茵說，平常工作之餘就喜歡用書法即興創作，適逢農曆新年，就突發奇想地以「元寶」為模板，畫出專屬八里動物之家的「米克斯」春聯，也希望在新年能幫助「元寶」找到幸福歸宿。

動保處表示，新北市除制定多項認養福利政策外，也透過臉書官網、動物認養會、愛心認養小棧及校園犬貓推廣等多面向策略，全面提升認養犬貓曝光度，動保處也鼓勵同仁多發揮創意吸引民眾來動物之家認養。八里動物之家推出限量版「米克斯」春聯，不僅成功創造話題，也讓其他流浪毛寶貝有機會被更多人看見。

動保處指出，民眾在動物之家認養高齡、身患殘疾或長期收容等不易認養的犬貓，即適用「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」，享有終身免費醫療諮詢、疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，「元寶」是收容超過2年的狗狗，因此符合補助資格。新北市動物之家還有許多流浪毛寶貝，期待找到新家，相關認養資訊可查詢動保處官網及「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。