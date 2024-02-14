古裝劇《後宮甄嬛傳》自2011年播出後，歷經13年仍受到大批觀眾喜愛，甚至每年過年電視台還會舉辦「直播馬拉松」，不間斷播放，許多人會加入一同觀看；曾採訪過《後宮甄嬛傳》主演孫儷的蔡康永14日曬出對方送的春聯，孫儷的字讓網友驚呼「太美了」。

主持人蔡康永14日發文直言：「沒完沒了的看甄嬛傳、成為這幾年的過年儀式，這個已經告訴孫儷大人了」，不過他沒說甄嬛在甘露寺的袍子領口被大家發現是M號，他也曬出孫儷派人送來的手寫心經和春聯，「既然有幸收到娘娘的墨寶，就發出來跟大家共享娘娘的祝福吧」。

蔡康永鼓勵大眾：「年假放完了，諸君也別太煩惱，甘露寺那種苦日子總是會過去的，囂張的就是比不過落魄的久呢，我們大家一起新春平安吉祥囉」。可以看到孫儷的字相當端正，以字型判斷多為寬扁，應是隸書。

許多網友誇：「寫得真美！」、「嬛嬛在宮中練就一手好書法」、「超強！」、「太猛了吧」、「娘娘墨寶」、「好漂亮的書法」、「娘娘也太厲害了」、「字真的寫得很棒」、「是熹妃娘娘親筆的墨寶啊！」、「太羨慕了啊！」、「太有才華了吧」、「一個平常都在寫簡體字的人繁體字可以寫的這麼棒真的很佩服」、「娘娘的隸書好優雅」、「忍不住讚嘆了起來」、「才華洋溢」。