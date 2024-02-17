對於許多社會新鮮人，房租是一筆不小的負擔。一名網友分享，她每月房租1萬，最近下班回到租屋處都很難放鬆，因為只要一耍廢就會出現滿滿的愧疚感，覺得自己花這麼多錢租房子，應該更好的運用這個空間做事，貼文引起網友討論，不少老司機搖頭直呼，租房子本就是為了休息，如果回家還要塞一堆事，那跟通勤工作或住家裡有啥不同，不要本末倒置了。

一名女網友近日在Dcard上分享，她每個月的房租要1萬元，下班回租屋處都很難放鬆，起初她以為是剛搬到新家還不習慣，但後來她發現自己在租屋處耍廢就會「愧疚感」爆發，但過年回老家休息就不會，仔細想想，她可能在潛意識中認為，每個月要繳這麼多房租，應要更好運用這個空間，不應該啥都不做。

貼文引起網友討論，不少出社會已久的老司機表示，年紀越大就越明白，自己在外面住才更能放鬆休息，每次回老家都不自在。「不會啊！自己住反而更輕鬆自由，不需要聽家人嘮叨跟情勒」、「住租屋處才能真正的放鬆，住家裡永遠都有不自在感」、「身為長期租屋族，回家過年反而覺得很不自在」。

另有網友表示，如果是自己付房租的話，那完全不需要有愧疚感，畢竟在外面工作1天，回租屋處本來就要好好休息充電，否則幹嘛在外面租房子住呢？但如果房租是家人幫付錢，那可能就會因為要迎合家人的期望，而產生壓力。不過，若是單純覺得1萬很驚人，換個角度想，月租1萬，等於每天花350元左右住外面，這樣想就很便宜，真的不要太有壓力。