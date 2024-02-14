大陸廣東省有1名房屋代管人，日前因1位房客退租後，她前往收房時，一打開房門宛如置身於「宮廷內」，不僅衣櫃、置物櫃「古色古香」，甚至連書桌、椅子、書架都像古裝劇中的擺設，她還發現1張掛著黃色床幔，像是古代皇帝在睡的「龍床」，於是她便拍下影片分享在網上，網友看了也笑喊「這是微服私訪結束了，回宮了嗎？」、「房子是租的，但生活不是」。

綜合陸媒報導，廣東省1名房屋代管人在房客退租後，前往整理房屋時，竟發現房內傢俱如此「古色古香」，於是拍下影片PO網；從影片中可見，牆壁旁有一組木製的大衣櫃，還有復古風格的木製置物櫃，且櫃子上擺了花瓶瓷器，而且，書桌、椅子、書架，宛如古裝劇中書房內的擺設。

但是，最讓代管人驚訝的是，房客的床像是古代皇帝使用的「龍床」，還掛上了黃色床幔，對此，代管人也表示，這些宛如置身於「宮廷內」傢俱都是房客搬走後，「不用了，自行留下來的」。

畫面在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「租客已經穿越回去了」、「房東賺到了」、「不便宜呢」、「這位租客是不是古代官里穿越而來的吧」、「太有古代的感覺了」、「這些傢俱都挺貴的」、「房子是租的，但生活不是」、「這樣的租客，夢里都要笑醒」、「這是微服私訪結束了，回宮了嗎？」。