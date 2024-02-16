温昇豪稱霸MyVideo春節收視榜。（MyVideo提供）

長達一周的春節假期也是觀眾大量追劇的時期，由温昇豪主演的懸疑燒腦劇《誰殺了她》登MyVedio春節觀眾最愛看的戲劇，而他主演的電影《我和我的賽車老爸》更是摘下台片收視冠軍，笑傲雙冠。

温昇豪堪稱是收視保證，不只大小銀幕觀眾愛看他，他的演出魅力也席捲網路族群，他主演的《火神的眼淚》、《最佳利益》都是該年度MyVideo台劇收視冠軍，讓他因此受封「MyVideo最愛頂流男星」。

對此温昇豪搞笑說：「謝謝大家觀看支持，春節期間讓大家看這麼heavy的片子，真是辛苦大家。但這部劇蠻特別的，裡面有人性有寬恕等議題，每個人決定的時候都有很多種選擇，可以看到很深層的心理。」

温昇豪戲裡飾演牧師，有一個21歲女兒，由新加坡女星林昭婷演出，他本身雖也是10歲女兒的爸，父親角色代入沒有問題，但林昭婷幾乎跟他一樣高，劇中年紀也接近成年，讓他直呼不習慣，「她（林昭婷）叫我爸，我就覺得很奇怪，因為女兒有點大，她又高嘛。」坦言對方喊她爸怪怪的，但拍攝頭2天過後便適應了，讓旁邊的李銘順聽了笑虧：「誰叫你保養得那麼好！」

春節期間，他也頻被身旁的朋友問為什麼要接演《誰殺了她》這麼暗黑的題材，他說會接演要是想突破華人的思維，讓華人的戲劇格局再因此變大。」除了《誰殺了她》拿下春節戲劇榜收視冠軍，第二名與第三名則分別為19禁韓國愛情喜劇《愛情少一啪》及懸疑陸劇《19層》。